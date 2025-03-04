В новой поликлинике Люберец завершается отделка фасадов

сегодня в 16:05

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы на улице Старый двор продолжается строительство комплексной поликлиники для взрослых и детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Строители занимаются общестроительными работами, фасадные работы на завершающей стадии», — уточняется в сообщении.

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену (150 детей и 350 взрослых). Общая площадь 5-этажного здания составит более 11 тыс. кв. метров. В состав войдут отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блок хирургических и стоматологических кабинетов, кабинеты неотложной помощи и врачей-специалистов, дневной стационар для взрослых и детей, кабинеты функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация, а также физиотерапевтический блок. Также установят современное оборудование, включая КТ, МРТ, рентген.

Завершение всех работ и открытие поликлиники запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника – без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», – сказал Воробьев.