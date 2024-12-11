В Новой Москве строят дополнительный корпус на 400 мест для новой школы

В ТиНАО для новой общеобразовательной школы № 2122 имени О. А. Юрасова, которая приняла учеников в начале текущего года, строят еще один корпус. Работы проводят на средства адресной инвестпрограммы Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Основную часть школы в Щербинке площадью свыше 12 тыс. кв. м на 700 учеников мы построили в конце прошлого года. Сейчас возводится дополнительный трехэтажный корпус на 400 мест. Его площадь составит 5 тыс. кв. м, строительная готовность объекта составляет почти 20%», — отметил Ефимов.

Основной и дополнительный корпуса будут связаны теплым переходом. На данный момент в здании проводят монолитные работы по возведению основной конструкции. Рабочие скоро начнут монтировать наружные инженерные коммуникации и проводить фасадные работы.

Как пояснил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, условия для всестороннего развития детей будут организованы как в уже построенном, так и в новом корпусе. Предметно-пространственную среду сделают эффективной и удобной.

«Объект оснастят современным техническим оборудованием. В корпусе также появятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, в которых предусмотрят необходимое оборудование, что позволит создать условия не только для учебной, но и для научно-исследовательской деятельности обучающихся», — рассказал Жидкин.

Во время строительства учитывают вопросы безопасности преподавателей и детей. И в уже открытом, и в новом корпусе специалисты смонтируют системы управления эвакуацией, пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, видеодомофонной связи, освещения и охранного видеонаблюдения. Посты охраны будут оборудованы средствами досмотра и тревожными кнопками. Будут организованы все условия для детей и взрослых с ОВЗ.

По окончании основных работ выполнят благоустройство прилегающей территории, установят малые архитектурные формы и проведут дополнительное озеленение.

Мосгосстройнадзор контролирует все этапы возведения образовательного объекта.

Как уточнили в комитете, учебный корпус строят на участке 0,5 га.

На объекте уже проведено 10 выездных проверок комитета, в ходе которых оценивалось качество выполняемых работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации.

Сейчас в здании устраивают монолит, а на площадке работает один башенный кран.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал (https://www.mos.ru/mayor/themes/12039050/), что в ТиНАО планируют до 2029 года возвести свыше 90 образовательных учреждений. В общей сложности с 2012 года в этих округах было построено 164 объекта образования.