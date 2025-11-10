В новой детской поликлинике Чехова начали укладку напольной плитки

В Чехове продолжаются работы по строительству детской поликлиники. Подрядчик приступил к укладке напольной плитки, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Здание площадью 8,6 тыс. кв. м возводится на улице Мира, дом № 4а. Оно рассчитано на 500 посещений в смену.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«На площадке задействовано более 120 рабочих и 5 единиц техники. Готовность медицинского учреждения составляет 65%. Ведутся фасадные и кровельные работы, внутри здания устройство инженерных сетей, укладка напольной плитки, электромонтажные работы», — уточняется в сообщении.

Здесь появятся отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, кабинеты узких специалистов (эндокринолога, дерматолога, аллерголога, офтальмолога и т. д.), вакцинопрофилактики, рентген-кабинет, кабинеты УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и реабилитации, а также комнаты здорового ребенка. Будут созданы удобные и комфортные пространства для посетителей и медперсонала.

Благоустройство территории включает обустройство парковок и мест для отдыха, высадку газона, кустарников и деревьев.

Открыть поликлинику планируется в первом полугодии 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.