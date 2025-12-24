В Ногинске завершили основные работы по строительству поликлиники

В Ногинске завершены основные строительные работы по новой поликлинике на 500 посещений в смену. Открытие медучреждения запланировано на первую половину 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На улице 2-я Глуховская в Ногинске завершены основные работы по строительству поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену. В новом здании откроют взрослое отделение на 350 посещений и детское отделение на 150 посещений. Медицинскую помощь смогут получать более 43 000 жителей, включая 10 500 детей.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил, что для удобства пациентов и сотрудников на территории поликлиники оборудованы парковка, места для отдыха и проведено озеленение.

Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Открытие поликлиники планируется в первой половине 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.