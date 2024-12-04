В Ногинске строят поликлинику для взрослых и детей по наказам избирателей ЕР

В Ногинске в рамках исполнения наказов избирателей продолжается строительство современной поликлиники для взрослых и детей. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Владимира Пекарева.

«Возможность получить качественную медицинскую помощь в комфортных условиях, а также наличие специализированных кабинетов для взрослых и детей, безусловно, сделает систему здравоохранения в округе гораздо эффективнее. Хочу отметить, что на прилегающей территории также будут созданы зоны для отдыха и игровые площадки для детей. Это не только позитивно скажется на общем климате в районе, но и станет местом, где жители смогут проводить время на свежем воздухе в процессе прохождения лечения», — прокомментировал депутат Мособлдумы Владимир Пекарев.

Еще одно важное событие для округа — открытие станции скорой помощи.

«Это позволило существенно улучшить медицинскую инфраструктуру и доступность услуг здравоохранения для жителей. Здание оборудовано лифтом, в нем предусмотрено все для маломобильных граждан. Гараж рассчитан на 17 машин скорой медицинской помощи. Также там есть свой пункт техосмотра и мойка», — отметил Владимир Янович Пекарев.

Несмотря на обстановку в стране и мире, выполнение народной программы и реализация наказов жителей будет продолжена. Средства в бюджете страны и региона в частности на эти цели предусмотрены в полном объеме. Большая часть средств будет направлена на реализацию социальных программ. В том числе и на реализацию положений народной программы «Единой России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.