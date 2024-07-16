В Ногинске приступили к заливке бетона в основание будущей поликлиники

На улице 2-я Глуховская в подмосковном Ногинске продолжается строительство новой современной поликлиники для взрослых и детей, сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области.

Объект возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В настоящее время на объекте выполняются работы по заливке бетона в основание здания, устройству горизонтальной гидроизоляции, армированию фундаментной плиты», — уточняется в сообщении.

Теперь жители городского округа смогут получить медицинскую помощь в комфортных условиях новой поликлиники с современным, выразительным образом. Поликлиника будет оснащена современной медицинской техникой и оборудованием. Также будет включать отделение для взрослых на 350 посещений в смену и отделение для детей на 150 посещений в смену. Кроме того, в поликлинике предусмотрены взрослое и детское инфекционные отделения и дневной стационар.

На прилегающей территории появится парковка, детские игровые площадки, зоны отдыха с тротуарами, а также территорию озеленят кустарниками.

Поликлиника предназначена для оказания амбулаторно-поликлинической медицинской, в том числе первичной врачебной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению на территории Богородского городского округа. Численность прикрепленного населения составит более 40 тысяч человек.

Завершить строительство планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.