В Ногинске приступили к заливке бетона в основание будущей поликлиники
Фото - © Министерство строительного комплекса Московской области
На улице 2-я Глуховская в подмосковном Ногинске продолжается строительство новой современной поликлиники для взрослых и детей, сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области.
Объект возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
«В настоящее время на объекте выполняются работы по заливке бетона в основание здания, устройству горизонтальной гидроизоляции, армированию фундаментной плиты», — уточняется в сообщении.
Теперь жители городского округа смогут получить медицинскую помощь в комфортных условиях новой поликлиники с современным, выразительным образом. Поликлиника будет оснащена современной медицинской техникой и оборудованием. Также будет включать отделение для взрослых на 350 посещений в смену и отделение для детей на 150 посещений в смену. Кроме того, в поликлинике предусмотрены взрослое и детское инфекционные отделения и дневной стационар.
На прилегающей территории появится парковка, детские игровые площадки, зоны отдыха с тротуарами, а также территорию озеленят кустарниками.
Поликлиника предназначена для оказания амбулаторно-поликлинической медицинской, в том числе первичной врачебной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению на территории Богородского городского округа. Численность прикрепленного населения составит более 40 тысяч человек.
Завершить строительство планируется в 2025 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.
«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.