В Ногинске начали строить школу на 550 мест

Строительство новой школы на 550 мест началось вблизи микрорайона Полет в Ногинске. Подрядчик приступил к подготовительным работам в рамках госпрограммы Московской области, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Подрядная организация вышла на площадку и приступила к подготовительному этапу. Строители выполняют планировку территории, обустраивают подъездные пути, а также организуют места для складирования и хранения материалов.

Проектом предусмотрено возведение трехэтажного здания блочного типа площадью более 9,3 тыс. кв. м. В школе разместят блоки начальных и основных классов с просторными кабинетами, помещения для занятий спортом и творчеством, столовую и библиотечно-информационный центр.

Работы ведутся за счет средств бюджета Московской области. Завершить строительство планируется до конца 2028 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.