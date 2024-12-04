В Ногинске капитально отремонтировали стадион «Старт» и ФОК в Старой Купавне

В этом году в рамках реализации народной программы завершился капремонт стадиона «Старт». Отремонтировали физкультурно-оздоровительный комплекс в Старой Купавне. В следующем году намечен ремонт спорткомплекса «Знамя», сообщает пресс-служба руководителя фракции в ОМСУ Владимира Хватова.

«Стадион «Старт» в Ногинске имеет большое значение для жителей округа, особенно для молодежи и любителей спорта. Объект был построен в 1975 году, а в 2021 году был признан аварийным и закрыт. Сейчас обновленный стадион стал современной многофункциональной спортивной площадкой, которая позволит проводить соревнования и тренировки на высоком уровне. Важно, что здесь созданы условия для занятий различными видами спорта в течение всего года», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

В Богородском округе развивается массовый спорт. Спортсмены Богородского округа в этом году завоевали уже более 456 медалей. 3 из них — международного класса. В прошлом году в соревнованиях на кубок губернатора, а это 20 видов спорта, Богородский занял 3-е место.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.