В Нижнем Новгороде цены на съемное жилье поползли вверх

В Нижнем Новгороде цены на съемное жилье подскочили на 2,7%

Стоимость долгосрочного съема жилья в Нижнем Новгороде начала расти. Средняя ежемесячная плата увеличилась на 2,7% и теперь составляет 35 тыс. рублей, сообщает pravda-nn.ru .

Аналитики отмечают, что подобная ситуация с ростом цен на съемное жилье наблюдается в большинстве крупных российских городов. Из 16 рассмотренных мегаполисов повышение цен зафиксировано уже в 11.

Лидером по росту арендных ставок стал Санкт-Петербург. В этом городе съемное жилье подорожало на 8,5% — до 51 тыс. рублей.

Ощутимое увеличение стоимости арендуемого жилья также зафиксировано в Самаре. Рост составил 6,7% – до 30 тыс. рублей, а в Перми — на 4,7%, до 31 тыс. рублей. Москва показала рост в 4,1%, в результате чего средняя арендная плата в столице достигла 89 тыс. рублей.

В большинстве городов цены на квартиры увеличились из-за сезона отпусков и востребованности жилья. Самый активный сезон приходится именно на август–сентябрь.