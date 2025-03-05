В Нижегородском районе Москвы демонтировали аварийное здание

На юго-востоке Москвы в Нижегородском районе прилегающую к жилым домам территорию освободили от неиспользуемого строения, сообщил руководитель Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В рамках программы по сохранению архитектурного облика столицы и улучшению городской среды Госинспекция по недвижимости выявляет здания, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.

В зависимости от их технического состояния и правового статуса совместно с собственниками и профильными ведомствами принимается решение о реконструкции или сносе. Одно из таких строений было обнаружено инспекторами во время проверки территории ЮВАО.

«Специалисты инспекции обратили внимание на неприглядный вид строения на улице Рогожский Поселок: были повреждены фасад и крыша, частично выбиты окна. Расположенная вдоль тротуара вблизи многоквартирных домов одноэтажная кирпичная постройка площадью более 200 кв. м не эксплуатировалась и портила вид жилого квартала», — рассказал Бобров.

Учитывая аварийное состояние объекта и возможную опасность для жителей района, было принято решение о его сносе. На данный момент работы по демонтажу завершены. Освобожденный участок расчищен и приведен в порядок.