В Ненецком автономном округе ввели «чумовой капитал»

В Ненецком автономной округе появился «чумовой капитал» для тружеников тундры. Это новая мера поддержки для молодых семей оленеводов и чумработниц, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Бездудный.

С такой инициативой к губернатору Ненецкого автономного округа обратилась глава семейно-родовой общины «Вы ту» («Огни тундры»), жительница Малоземельской тундры Ольга Явтысая. С того времени проделана большая работа. Депутаты приняли изменения в закон НАО «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе».

«Рассчитывать на поддержку могут молодые семьи оленеводов и чумработниц от 18 до 35 лет, имеющие одного и более детей», — написал Бездудный.

«Чумовой капитал» будут выдавать в виде денежной компенсации на приобретение жилья или строительство, покупку построек для ведения традиционной хозяйственной деятельности.