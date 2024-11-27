В Наро-Фоминском округе завершается строительство нового здания отдела полиции

В Апрелевке завершается строительство нового здания отдела полиции, что станет значительным шагом в улучшении функционирования правоохранительных органов, сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского горокруга.

На протяжении более сорока лет отдел полиции располагался на первом этаже жилого дома, что вызывало неудобства как для жителей, так и для сотрудников. Ограниченное пространство, нехватка парковочных мест и повышенный уровень шума стали проблемами, которые требовали решения.

С учетом мнений граждан и с целью повышения качества обслуживания федеральные органы власти совместно с органами субъекта федерации приняли решение о строительстве нового современного здания, отвечающего всем требованиям действующих нормативно-правовых актов. Это позволит создать комфортные условия для работы сотрудников полиции и обеспечит более высокий уровень безопасности для местного населения.

Новое здание представляет собой современное сооружение с двумя этажами и подземным уровнем, общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Оно будет удобно расположено вблизи СОШ № 1, что обеспечит доступность для граждан. Здание оснащено всем необходимым: от современного оборудования до комфортабельных кабинетов для работы сотрудников.

Одним из преимуществ нового отдела полиции станет закрытая территория для размещения служебного транспорта, что способствует улучшению порядка и безопасности. Кроме того, здание будет обеспечено всеми необходимыми коммуникациями, которые начнут подключаться уже на этой неделе, что позволяет планировать скорейший переезд.

Переезд в новое здание отдела полиции запланирован на первый квартал 2025 года, что станет значимой вехой в истории полиции Апрелевки. Более того, в будущем здесь также будет размещен отдел по вопросам миграции, что сделает работу органов внутренних дел еще более удобной и доступной для граждан.

Таким образом, строительство нового здания отдела полиции в Апрелевке представляет собой важный шаг навстречу улучшению качества обслуживания местных жителей и повышению уровня безопасности в регионе.

«Мы надеемся, что новое здание станет символом прогресса и модернизации правоохранительных органов, обеспечивая эффективную защиту и поддержку для всех граждан», — подчеркнул начальник Территориального управления Апрелевки Дмитрий Кожушко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.