В Наро-Фоминском округе капремонт школы №6 проведут в два этапа

Капитальный ремонт школы № 6 в Наро-Фоминском округе начался в ноябре и проходит в два этапа. Первый блок здания площадью около 2,2 тыс. кв. метров планируют завершить к августу, чтобы ученики начали учебный год в обновленных классах. Ход работ проверили представители Мособлдумы и администрации округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе уже почти полностью заменили окна, продолжаются внутренние работы и устройство стяжек, начат монтаж фасада. На объекте побывали заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов и заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина. Они обсудили с подрядчиками сроки и объемы выполнения ремонта.

Работы разделены на два этапа. До августа завершат обновление первого блока площадью около 2 200 кв. метров. Затем ремонт продолжится во второй части здания — это еще порядка 7 700 кв. метров, включая подвальные помещения.

Проект предусматривает замену инженерных систем и кровли, а также устройство современного вентилируемого фасада. Территорию школы благоустроят: оборудуют спортивное ядро со стадионом, беговыми дорожками и освещением. Параллельно готовят площадку под строительство отдельного спортивного блока.

По данным специалистов, работы идут по графику. Несмотря на сжатые сроки, это не скажется на качестве. Материалы и оборудование поставляются стабильно, значительная часть продукции — отечественного производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.