В Наро-Фоминском округе 60 МКД обновили по программе краткосрочного капремонта

60 многоквартирных домов округа отремонтировали по программе краткосрочного капремонта Подмосковья. Ключевой принцип программы — целевой подход. В каждом доме были выполнены именно те работы, в которых он нуждался больше всего. Это позволило эффективно распределить ресурсы и решить самые насущные проблемы. Где-то заменили кровлю, где-то обновили фасад или внутридомовые инженерные системы. Собственники каждого дома оценили перемены. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Среди ярких примеров, которые получили положительные отзывы жителей Наро-Фоминского округа, — объекты, сданные совсем недавно: на Комсомольской, 20 в Апрелевке жители получили новую крепкую кровлю, а на Комсомольской, 6 в Наро-Фоминске — обновленный фасад.

В план капремонта 2023–2025 годов включили 88 домов, нуждающихся в проведении ремонтных работ. Перечень адресов сформирован с учетом обращений жителей, в том числе поступивших на выездных встречах с главой округа Романом Шамнэ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.