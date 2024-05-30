сегодня в 13:53

В Наро-Фоминске строители приступили к фасадным работам здания Алабинской школы

В рамках президентской программы по капремонту школ в Наро-Фоминском городском округе отремонтируют здание Алабинской школы им. Героя РФ С. А. Ашихмина. Рабочие ведут фасадные работы, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

На объекте трудятся более 80 рабочих и 2 единицы техники. В настоящее время подрядчик выполняет электромонтажные работы, монтаж оконных блоков, вентиляции и отопления, штукатурку стен, устройство инженерных коммуникаций.

Общая площадь здания составляет порядка 9 тыс. кв. метров.

Обновление коснется всего здания образовательного учреждения. Будет проведен капитальный ремонт фасада, кровли, замена всех инженерных систем: отопительной и водоснабжения, а также электрокоммуникаций. Все внутренние помещения школы приобретут новый облик, получат современное оснащение и мебель.

Завершить капремонт подрядчик должен до начала осени, чтобы новый учебный год начался в уже обновленных классах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.