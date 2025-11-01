В Наро-Фоминске стартовал капремонт средней школы № 5

На улице Профсоюзной, 9а, подмосковного Наро-Фоминска одноименного городского округа строители приступили к капитальному ремонту средней школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов. В настоящее время на объекте ведутся демонтажные и кровельные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы по капитальному ремонту идут в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании школы проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции, канализации. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.