В Наро-Фоминске проверили ход капремонта Васильчиновской школы

В рамках Народной программы и при поддержке партийного проекта «Новая школа», заместитель председателя Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов совместно с замглавы городского округа, членом местного отделения партии «Единая Россия» Светланой Малыхиной, директором школы, родительской общественностью провели совещание с подрядчиками, обсудили вопрос, который взволновал представителей родительского комитета. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

На сегодняшний день в школе проходит капремонт. Родительский актив, общественники, которые мониторят ход строительных работ, обратили внимание на то, что работы по облицовке фасада, проводятся поверх промокших кирпичных стен.

«Нам объяснили порядок действий. После того, как завершатся кровельные работы и смонтируются водостоки, здание будет просушено изнутри с помощью тепловых пушек. Когда глубина просушки станет достаточной для продолжения работ, начнут оштукатуривать стены. Остальная влажность выйдет постепенно за счет вентелируемого фасада и естественных процессов высыхания. Подрядчик ответил на все наши вопросы относительно этого процесса и дальнейшего ремонта. Надеюсь, что ничего не помешает, и школа летом будет готова для приема детей, вместе с прилегающей территорией, спортивным ядром и всем необходимым», — пояснил Олег Рожнов.

Программа капремонта школ, которую Партия реализует совместно с Минпросвещения, продлена и расширена. Депутатский корпус «Единой России» продолжает контроль за качеством и графиком работ на объектах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев