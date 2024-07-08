В Наро-Фоминске продолжается капремонт детского сада № 34

В Наро-Фоминске в поселке Селятино продолжается капитальный ремонт бывшего детского сада № 34, дошкольного учреждения № 1 Селятинской средней школы № 2. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт еще в активной фазе, а коллектив уже живет планами по обустройству: им не терпится навести уют в их новом доме. Признаются: очень долго, коллегиально, выбирали даже оттенки цвета стен — чтобы все было гармонично.

Сейчас строители работают как снаружи, на фасаде, так и внутри, обновляя здание и его «начинку». В рамках проекта предусмотрено полное обновление фасада здания и входных групп, проведение кровельных, отделочных работ, а также замена всех инженерных сетей и оборудования.

«У детей дошкольного возраста прогулка — часть образовательного процесса и досуга, поэтому мы с подрядчиками и администрацией учреждения детально обсуждали сегодня не только ход работ, но и планы по благоустройству территории. Навесы, беседки, горки, малые формы — все, чтобы было максимально удобно и безопасно», — прокомментировала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Работы должны завершиться к началу осени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.