В Наро-Фоминске приступили к строительным работам в ходе капремонта средней школы № 5

На улице Профсоюзной, 9а, подмосковного Наро-Фоминска одноименного городского округа строители продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов. В настоящее время подрядчик ведет демонтажные и кровельные работы, а также приступил к общестроительным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы по капитальному ремонту идут в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании школы проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции, канализации. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.