В Наро-Фоминске приступили к строительным работам дошкольного отделения школы № 3

На улице Пойденко, 8, города Апрелевка Наро-Фоминского городского округа продолжаются работы по капитальному ремонту детского сада № 22 при «Апрелевской школе № 3». Подрядчик приступил к отделочным работам, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«В настоящий момент на объекте строители завершают демонтажные работы, ведут ремонт кровли, приступили к общестроительным и отделочным работам», — сообщает ведомство.

В рамках капремонта в здании детского сада площадью 1 070,3 квадратных метров, отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, проведут внутренние работы, модернизируют пищеблок. По-новому после переделки будут выглядеть входные группы. Для дошкольного отделения закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и территории учреждения. Родители малышей смогут убедиться, насколько комфортно и уютно стало в детском саду после завершения работ.

Обновленный детский сад должен быть готов к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.