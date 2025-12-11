В Наро-Фоминске приступили к капремонту школы № 6

«Школу № 6 на улице Ефремова, 11, ждет масштабное обновление. Подрядчик на объекте, приступил к демонтажным работам. До 1 сентября 2027 года строителям предстоит провести капитальный ремонт здания школы 1960 года постройки, общей площадью 9 912,2 квадратных метров», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Он также отметил, что работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

В здании обновят фасад, кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Обновят все внутренние помещения, включая пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Завершить капремонт планируется к 1 сентября в 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.