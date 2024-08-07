В Наро-Фоминске построили ЖК «Школьный». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Жилой дом расположен на улице Новикова, высота составляет 17 этажей. Здание разделено на 3 секции, на первом этаже запланирован к открытию встроенный детский сад, предусмотрена подземная автостоянка и помещения общественного назначения.

Общая площадь ЖК «Школьный» — более 6,5 тыс. кв. метров. Доступны 114 квартир различной планировки, их максимальная площадь — до 65 кв. метров.

Подмосковье традиционно строит больше всех в стране. За 10 лет в регионе введено в эксплуатацию 100,1 млн кв. метров жилья: 53,2 млн кв. метров в многоквартирных домах (МКД) и 46,9 млн кв. в метров в индивидуальном жилом строительстве (ИЖС).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.