В Наро-Фоминске планируют благоустроить Молодежную площадь

сегодня в 14:10

В Наро-Фоминске благоустроят общественную территорию «Площадь Молодежная». Ранее проект благоустройства данной территории вошел в число победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и средств бюджета Наро-Фоминского городского округа.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству общественной территории „Площадь Молодежная“ в Наро-Фоминском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Площадь Молодежная». Планируется в рамках проведения закупки благоустроить участок площадью 1,91 га, расположенный в одном из центральных районов города Наро-Фоминск.

Концепция проекта — путь семьи. Данная территория станет новой точкой притяжения жителей города, которая воссоздает семейный уют: место семейного досуга, встречи сообществ, пересечения жизненных путей и обмен опытом. Функциональное зонирование пространства позволит учесть интересы жителей разных возрастов — детей и молодежи, взрослых и пожилых людей.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.