В Наро-Фоминске открыли обновленную школу №1 после капремонта

В День знаний в Наро-Фоминске состоялось знаковое событие – после комплексного капитального ремонта торжественно открыла свои двери средняя общеобразовательная школа №1. В обновленном историческом здании 1957 года постройки начался новый учебный год для более чем 500 учеников. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Масштабные работы позволили полностью преобразить учебное заведение, сохранив при этом его уникальную атмосферу. Школа была оснащена современной инфраструктурой, созданы комфортные и технологичные условия для обучения и воспитания подрастающего поколения.

В церемонии торжественного открытия приняли участие представители подрядной организации, руководства школы, ученики и их родители. Право перерезать красную ленту было предоставлено директору учебного заведения Юлии Анатольевне Крутилиной, заместителю генерального директора ООО «АгростройАльянс» Исмаилу Ярагиевичу Мамодаеву и ученице 1 «А» класса Полине Коломоец.

«Сегодня мы даем старт новому учебному году в стенах исторической, но абсолютно обновленной школы. Этот объект – настоящая гордость для нескольких поколений нарофоминцев. Проведен капитальный ремонт, обновлена материально-техническая база, создана современная образовательная среда. Уверен, что теперь у ребят будет еще больше возможностей для раскрытия своих талантов, а у педагогов – для воплощения в жизнь самых смелых проектов. Это наш общий успех и большой подарок ко Дню знаний для всего округа!» - сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

По словам Воробьева, из общего числа школьников впервые за парты сядут 103 тыс. юных жителей региона — первоклассники. Губернатор Подмосковья пожелал детям не бояться трудностей, усердно добиваться цели, и тогда все получится.

«Сегодня (1 сентября — ред.) мы открыли 26 новых школ и 15 детских садов, еще 57 школ, 2 колледжа и 17 садов — после капитального ремонта по президентской программе. Еще шесть школ заработают до конца этого года. Везде стараемся создавать современные, комфортные условия для учебы и развития каждого ребенка», — отметил Воробьев в своем Telegram-канале.