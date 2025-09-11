В Наро-Фоминске объявлен конкурс на капитальный ремонт детского сада

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту дошкольного отделения МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 7 в Наро-Фоминском городском округе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 7 (дошкольное отделение), Московская область, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-Фоминск, ул. Школьная». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 921,3 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств Федерального бюджета и бюджета Московской области.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.