В Наро-Фоминске наполовину завершили демонтаж школы № 6

сегодня в 14:15

Капитальный ремонт школы № 6 продолжается на улице Ефремова в Наро-Фоминске. Подрядчик выполнил половину демонтажных работ и готовится перейти к отделке, завершить обновление планируют к 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт проходит в здании школы № 6 1960 года постройки на улице Ефремова, 11. Общая площадь объекта составляет 9 912,2 квадратного метра. В настоящее время подрядная организация завершила около 50% демонтажных работ и в ближайшее время приступит к следующему этапу — отделочным работам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.