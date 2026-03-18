В Наро-Фоминске начали отделку детсада школы №7
Фото - © Минстрой МО
Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 7 продолжается на улице Школьной в Наро-Фоминске. Подрядчик завершает демонтаж и приступил к отделочным и общестроительным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
В здании площадью 921,3 кв. м обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование. Также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все внутренние помещения, включая пищеблок.
Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории, установка новой мебели и оборудования. Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2026 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.
«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.