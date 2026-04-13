В Наро-Фоминске капремонт школы №6 завершат в 2027 году

Капитальный ремонт двух корпусов школы №6 продолжается в Наро-Фоминске на улице Ефремова. Работы ведутся по госпрограмме Московской области и завершатся в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках проекта обновляют корпус начальной школы и здание старших классов 1960 года постройки общей площадью более 9,9 тыс. квадратных метров. Строительная готовность объектов составляет 20%. На площадке работают 53 специалиста.

Сейчас ведутся демонтажные работы, устройство профиля под внутренние панели и основания пола, а также утепление фасадов. В ходе капитального ремонта обновят фасады и кровлю, полностью заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Кроме того, модернизируют все внутренние помещения, включая пищеблок. Прилегающую территорию благоустроят, а школу оснастят новой мебелью и оборудованием. Завершить работы планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.