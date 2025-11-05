В Наро-Фоминске капитально отремонтируют школу № 6

Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации школы № 6 по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 11 осуществит подрядчик ООО «ВОЗДВИЖЕНИЕ». Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Планируется отремонтировать здание 1960 года постройки, общая площадь с пристройкой 9 912,2 кв. м.

В здании обновят фасад, кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Обновят все внутренние помещения, включая пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.