В Мытищинском округе завершат строительство детсада с площадкой ПДД в 2026 г

В деревне Шолохово Мытищинского округа к третьему кварталу 2026 года завершат строительство детского сада на 120 мест с площадкой для изучения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В деревне Шолохово Мытищинского городского округа продолжается строительство детского сада на 120 воспитанников. По данным Главгосстройнадзора, объект готов на 67%. Завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года.

Детский сад возводят на территории жилого комплекса «Шолохово», где уже сданы 13 корпусов, а еще четыре многоквартирных дома находятся в стадии строительства. Работы стартовали в августе 2023 года.

Площадь здания составит более 2 тысяч квадратных метров. В детсаду разместят шесть групповых ячеек для детей от двух до семи лет, музыкально-физкультурный зал, музыкальный кабинет, кабинет психолога и пищеблок на полуфабрикатах. На территории обустроят шесть прогулочных площадок с теневыми навесами для разных возрастных групп, спортивную площадку, а также навес для колясок и санок.

Особое внимание уделят безопасности: на территории появится специальная площадка для изучения правил дорожного движения, где будут проводить занятия по формированию навыков безопасного поведения во дворах и у дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.