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В Мытищах завершится строительство школы на 1,1 тыс учеников в конце 2024 г

Учреждение рассчитано на 1,1 тыс. учеников, завершить стройку планируется в четвертом квартале 2024 года. Застройщиком нового образовательного учреждения является управление капстроительства администрации округа.

В настоящее время на объекте выполняют отделку и благоустраивают территорию. Общая площадь школы составит около 21 тыс. кв. метров.

По проекту главным общественным пространством является актовый зал с двухсветным фойе. Традиционно для общеобразовательного учреждения здесь есть учебные классы, спортзал, современный библиотечно-информационный блок с медиатекой, пищеблок со столовой, административные и вспомогательные помещения.

Застройщик комплексно благоустроит территорию спортивными объектами, местами для отдыха и детскими площадками. Более 50% территории будет озеленено. Школа строится по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.