В Мытищах завершили монолит паркинга в ЖК «Новое Медведково»

Наземный паркинг на 450 машино-мест строят в квартале «Новое Медведково» в городском округе Мытищи. Девелопер Ingrad, приобретенный Sminex в 2024 году, завершил монолитные работы, ввести объект планируют во втором квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Пятиэтажный паркинг площадью 13 тыс. кв. метров рассчитан на 450 автомобилей. Въезд организован по двухпутным рампам, для автовладельцев предусмотрен пассажирский лифт, на первом этаже оборудован пост охраны. Рядом обустроили велопарковку. По планам, объект введут в эксплуатацию во втором квартале 2026 года.

«Мы продолжаем развивать инфраструктуру „Нового Медведкова“. Паркинг расположен рядом с пятью новыми корпусами, которые мы ввели в эксплуатацию в прошлом году. Он обеспечит машино-местами жителей района и снизит нагрузку на внутриквартальные проезды. В „Новом Медведково“ мы также создали развитую образовательную инфраструктуру: уже работают 3 детских сада и 2 корпуса лингвистической гимназии, которая входит в топ-100 лучших школ Московской области. В ней дети изучают 4 иностранных языка, включая китайский», — отметила вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

«Новое Медведково» расположен напротив Мытищинского и Пироговского лесопарков и позиционируется как самодостаточный жилой район. На первых этажах домов работают магазины, кафе, аптеки и сервисы. Центральной точкой притяжения стал благоустроенный бульвар протяженностью 1 км с детскими и спортивными площадками, скейт-парком и зонами отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.