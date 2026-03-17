В Мытищах завершили монолит отделения полиции в ЖК «Мытищи Парк»

Строители завершили монолитные работы в здании будущего отделения полиции в жилом комплексе «Мытищи Парк» в Подмосковье. Общая готовность объекта составляет 35%, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Жилой комплекс «Мытищи Парк» от группы «Самолет» строят в городском округе Мытищи. Сейчас на площадке возводят здание отделения полиции. Монолитный каркас полностью готов, продолжается каменная кладка — выполнена уже треть объема. В апреле рабочие планируют приступить к устройству кровли.

Отделение разместится в южной части застройки на улице Силикатная, рядом со строящейся школой на 850 мест. Площадь двухэтажного здания превысит 500 квадратных метров. В нем будут работать более 30 сотрудников МУ МВД России «Мытищинское». Проектом предусмотрены рабочие кабинеты площадью около 15 квадратных метров, а также серверная, архив, лаборатория, комната отдыха, помещение для приема пищи и пост охраны.

Территорию благоустроят: высадят деревья и кустарники, установят скамейки и освещение, обустроят парковочные места для служебного транспорта. По периметру участка смонтируют ограждение, на окнах первого этажа установят защитные решетки.

ЖК «Мытищи Парк» расположен в семи километрах от МКАД по Ярославскому шоссе, рядом с Пироговским лесопарком и национальным парком «Лосиный остров». В составе проекта строят социальную инфраструктуру: школу на 850 учеников и детский сад на 450 мест. Ранее уже введены в эксплуатацию детский сад на 200 мест и школа на 1100 мест. Девелопер также завершает строительство многоуровневого паркинга на 810 машино-мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.