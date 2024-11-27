В Мытищах завершается строительство школы на 1 100 мест

Первый заместитель глава городского округа Мытищи Олег Сотник проверил ход строительства школы на 1 100 учеников в деревне Сухарево, которое подходит к завершению. На сегодняшний день процент готовности составляет 88%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В эти дни строители проводят монтаж фасада, эти работы будут завершены в течение двух недель. Что касается внутренних помещений — на данный момент идет укладка линолеума, монтаж потолков, стены готовят к покраске, устанавливают двери. Мебель и техническое оборудование, в том числе для пищеблока, уже завезены. Благоустройство прилегающей территории проведено в полном объеме. На объекте трудятся 337 человек, 9 единиц техники.

Большая, светлая, современная школа совсем скоро распахнет свои двери. Это образовательное учреждение, как и многие другие в нашем округе, возводится по президентскому проекту «Образование» и региональной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Школа будет оборудована по всем современным требованиям и существенно снизит нагрузку на учебный комплекс Марфино.

Особенность этого объекта в том, что здесь предусмотрены большие помещения общего пользования. Он будет полностью соответствовать современным требованиям со спортивным и актовым залами, библиотеками с медиатекой, спортивным ядром и игровыми площадками. Новый стадион планируется включить в губернаторскую программу «Открытый стадион», чтобы он был доступен для занятий спортом и для местных жителей.

Благодаря национальному проекту «Образование» и региональной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» объект планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.