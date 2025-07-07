В Мытищах завершается капитальный ремонт детского сада «Солнышко»

В рамках реализации народной программы партии «Единая Россия» депутат Московской областной думы Денис Перепелицын совместно с исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Анжеликой Бутенко провели осмотр капитального ремонта детского сада «Солнышко» на улице Станционной в Мытищах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Модернизация дошкольных учреждений является приоритетным направлением народной программы партии «Единая Россия», и этот проект — яркий пример ее успешной реализации в городском округе.

В ходе осмотра Денис Перепелицын ознакомился с ходом работ, оценил их качество и соответствие графику, а также обсудил с представителями подрядной организации вопросы обеспечения безопасности и комфорта детей.

«Мы видим, что работы ведутся активно и качественно. Общий процент готовности говорит о том, что подрядчик опережает график, что не может не радовать. Мы держим этот объект на контроле и будем следить за тем, чтобы все работы были выполнены в срок и с соблюдением всех необходимых норм и требований», — отметил Перепелицын.

Детский сад «Солнышко» планирует открыть свои двери для воспитанников 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.