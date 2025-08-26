В Мытищах зафиксировали рекордный рост стоимости участка на торгах за неделю

С 18 по 22 августа в Московской области проведено 62 аукциона по земельно-имущественным торгам. Самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по продаже участка для индивидуального жилищного строительства в городском округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по продаже земельного участка площадью почти 12 соток для индивидуального жилищного строительства. Данный объект расположен в городском округе Мытищи, близко к центру города Мытищи. Стартовая цена начиналась от 8 607 869,82 руб. В аукционе приняло участие 8 претендентов. В ходе торгов итоговая сумма увеличилась почти в два раза и составила 15 580 244,25 руб.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Сейчас на портале размещено более 2 тыс. предложений земельных участков в Подмосковье, подходящих для строительства загородного дома. Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа, а также построить маршрут от понравившегося участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Также в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.