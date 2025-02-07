В Мытищах выявлен еще один незаконный объект

Двухэтажное здание, на первом этаже которого активно работает автосервис и шиномонтаж, а на втором расположен полноценный хостел, часть помещений которого сданы в аренду (как выяснилось, за 25 тысяч руб. в месяц) с сомнительными удобствами и антисанитарными условиями.

И все это вместо теплиц, огородов и садов на участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства. Такую картину увидели в ходе мониторинга в деревне Болтино сотрудники управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи, который они провели совместно с полицейскими. Как отметила директор управления Елена Лебеденко, несоблюдение вида разрешенного использования земельных участков — одно из самых частых нарушений, которые выявляются в ходе таких рейдов.

Законодательство гласит о том, что продажа продукции из личного подсобного хозяйства не разрешена и считается предпринимательством, точно так же, как и организация какого бы то ни было производства или оказание услуг, которые дают систематическое получение прибыли. А в данном случае собственник развернулся на полную мощность: и автосервис, и хостел в одном доме

«По всем нарушениям материалы переданы на рассмотрение межведомственной комиссии и далее будут направлены в суд для решения судьбы данных построек. В настоящее время в арбитражных судах и судах общей юрисдикции рассматривается 22 исковых заявления по нарушениям, выявленным в деревне Болтино», — прокомментировала Елена Лебеденко.

Мониторинг территории будет продолжен и далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.