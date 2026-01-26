В Мытищах возводят жилой комплекс с детским садом и паркингом

В Мытищах продолжается строительство жилого комплекса «Страна Парковая», который включает три корпуса, детский сад на 250 мест и подземный паркинг, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Жилой комплекс «Страна Парковая» строится в Мытищах. Проект предусматривает возведение трех многоквартирных корпусов и детского сада на 250 мест. Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик «На Минской». Строительство контролируют инспекторы Главгосстройнадзора Московской области.

Комплекс состоит из восьми разноэтажных секций высотой от 2 до 26 этажей. Общая площадь объекта составляет 72 тыс. кв. метров. В комплексе запланировано 1069 квартир различных типов, включая студии для семей разного состава. Строительная готовность объекта составляет 57%. Завершить работы планируется в третьем квартале 2026 года.

Во дворе комплекса обустроят зоны для активного отдыха взрослых и детей. Особое внимание уделено экологичности и доступности общественных пространств. Для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг на 590 машиномест и гостевой паркинг на 58 мест. Владельцы электромобилей смогут воспользоваться зарядными станциями разной мощности.

В комплексе установят современные инженерные системы для безопасности и энергоэффективности. Въезд в паркинг будет осуществляться с помощью системы распознавания номеров автомобилей. В инфраструктуре комплекса предусмотрены диспетчерская служба, аптечный пункт, отделение полиции, культурный центр, общественное питание, многофункциональные центры обслуживания и помещения для хранения детских колясок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.