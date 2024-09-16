В Мытищах возведут 8-секционный дом с подземным паркингом в рамках реновации

Реновация Подмосковья — новый облик городов. Благоустройство будет выполнено в рамках реализации проекта КРТ «Страна.Парковая» по адресу: городской округ Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова-Институтская. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Право на реализацию проекта было выиграно на аукционе, инициированном правительством Московской области. В рамках первой очереди возведут многоквартирный 8-секционный жилой дом с подземным паркингом на 590 машино-мест. Прилегающая территория будет благоустроена.

Для жителей города создадут общественный бульвар, где устроят места для активного отдыха детей и взрослых. Вдоль бульвара и по периметру жилого комплекса будет оборудована дорожка для велосипедов и самокатов.

Между секциями расположатся спортивные площадки, тренажеры, детские качели, лабиринты и песочный уголок. В зонах для отдыха построят амфитеатр с подвесными гамаками, большими качелями, шезлонгами и скамейками под теневыми навесами.

На территории жилого комплекса разместят общественный огород, разобьют мини-парк цветущих и луговых трав, а также устроят сад камней и зону хвойных растений. Яркой доминантой общественного бульвара станет мост, напоминающий акведук — канонический символ Мытищ.

В жилом комплексе будет построена необходимая социальная инфраструктура: общеобразовательная школа на 550 мест, детский сад на 250 мест.

Проект несет в себе важную социальную миссию: девелопер расселит 12 многоквартирных жилых домов, 7 из которых признаны аварийными и опасными для проживания людей. Современные квартиры в районе с развитой инфраструктурой получат 630 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию и расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.