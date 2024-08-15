В Мытищах в ЖК «Скандинавский» 1 сентября откроется школа на 500 мест

В день знаний откроется школа для 500 учеников в ЖК «Скандинавский» в подмосковных Мытищах. Образовательное учреждение построено ГК ФСК в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В школе будут кабинеты, лаборантские, помещения продленного дня для начальных классов, медблок, библиотека, а также актовый и спортивные залы. На прилегающей территории обустроены спортивные и игровые площадки, а также места для проведения общешкольных мероприятий.

ЖК «Скандинавский» — жилой проект комфорт-класса в городском округе Мытищи в Подмосковье, в 2,8 км от Москвы по Осташковскому шоссе и в 10 минутах от станции метро «Медведково».

В состав ЖК входят шесть жилых домов средней этажности, которые сданы в эксплуатацию, муниципальные школа на 500 мест и детский сад на 240 воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.