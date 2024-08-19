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В Мытищах в ЖК «Ярославский» школа на 1 650 мест готовится к открытию

В Мытищах состоялась проверка готовности школы на 1 650 мест в ЖК «Ярославский». Сейчас в учреждении собирают мебель и устанавливают ограждение. Первая торжественная линейка состоится в школе 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это долгожданная школа для мытищинцев. Администрация округа и правительство Московской области были заинтересованы, чтобы она открылась в срок, поэтому ранее застройщик ускорил темпы и увеличил количество рабочих.

В благоустройстве, к которому были ранее замечания, задействованы около 60 человек.

На территории образовательного учреждения высажены деревья, полностью выполнено резиновое покрытие площадок, устанавливают заборы, завершено мощение дорожек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.