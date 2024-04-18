В Мытищах территорию вдоль Волковского шоссе освобождают от незаконных построек

Долгое время обширная территория площадью более двух гектаров по соседству с Волковским шоссе вблизи Северной ТЭЦ использовалась для незаконной коммерческой деятельности, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

По результатам выездного обследования земельного участка было установлено, что здесь складируют деревянные поддоны, автомобильные запчасти, металлические конструкции.

Также осуществляется стоянка большегрузного и легкового автотранспорта. Одних только автомобилей «Лада» с волгоградскими номерами насчиталось до сотни.

Материалы по данному участку были рассмотрены на заседании межведомственной комиссии по выявлению самовольно построенных объектов капитального строительства, признанию их самовольными постройками и принятию мер по сносу таких объектов на территории городского округа Мытищи. Было принято решение о демонтаже самовольно возведенных объектов и ограждений.

Правоустанавливающие документы в отношении земельного участка, на котором размещены спорные сооружения, отсутствуют. Согласование на использование земель, разрешение на размещение на них объектов не выдавалось. Арендаторы сами оказались в недоумении от того, что долгое время платили арендную плату за площади, которые юридически не принадлежат мнимому владельцу этой земли.

На текущий момент сотрудники администрации городского округа Мытищи совместно с представителями правоохранительных органов проводят проверку документов и осуществляют снос незаконных конструкций.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.