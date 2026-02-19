В Мытищах строят школу на 850 мест в ЖК Мытищи Парк

Школу на 850 учеников возводят в составе жилого комплекса «Мытищи Парк» в городском округе Мытищи. Готовность объекта составляет 46%, завершить строительство планируют в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новое четырехэтажное здание с подземным уровнем общей площадью почти 12 тыс. кв. метров будет иметь П-образную форму. В школе разместят 34 класса по 25 учеников, спортивные залы, столовую с двумя обеденными залами на 150 и 275 мест, а также двухсветный форум на 320 мест с амфитеатром для концертов и школьных мероприятий.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.