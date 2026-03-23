В Мытищах строят детский сад на 350 мест в квартале «Белый Град»

Детский сад на 350 мест возводят в жилом квартале «Белый Град» в городском округе Мытищи. Объект реализует девелопер Ingrad, приобретенный Sminex в 2024 году, ввод планируется вместе с домами первой очереди, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь здания составит 4,4 тыс. кв. метров. Детский сад рассчитан на 14 групп, в том числе две — для детей до трех лет. Внутри оборудуют классы для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы, столовую, медицинский кабинет, а также игровые и зоны отдыха.

На прилегающей территории обустроят две детские площадки. Дошкольное учреждение откроют одновременно с вводом в эксплуатацию домов первой очереди.

Первая очередь включает шесть домов высотой от 12 до 23 этажей. В них предусмотрены различные планировки — квартиры с кухнями-гостиными, мастер-спальнями, лоджиями и окнами на разные стороны света.

Квартал расположен рядом с зеленой поймой, каскадом прудов и выходом в парк «Яуза». В пешей доступности запланированы две школы, четыре детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, медицинский и торгово-офисный центры.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.