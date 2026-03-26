В Мытищах строят детский сад на 350 мест для ЖК «Белый Град»

Детский сад на 350 мест возводят в городском округе Мытищи рядом с деревней Челобитьево для жителей нового жилого комплекса «Белый Град». Строительная готовность объекта составляет 18%, завершить работы планируют в третьем квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый детский сад рассчитан на семьи, которые будут заселяться в жилой комплекс «Белый Град». Сейчас в составе квартала одновременно строят шесть многоквартирных домов.

В здании площадью около 4,3 тыс. квадратных метров разместят 14 групп для детей разного возраста — от ясельных до подготовительных. Проектом предусмотрены групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, медицинский и пищевой блоки, постирочная, а также служебно-бытовые и технические помещения.

Для удобства посетителей установят лифт, которым смогут пользоваться маломобильные граждане и сотрудники учреждения.

Строительство началось в сентябре 2025 года. В настоящее время на площадке возводят монолитный каркас и прокладывают наружные инженерные сети. Застройщиком выступает «Специализированный застройщик «Фортуна»». Надзор за работами осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.