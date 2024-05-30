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В Мытищах строительство новой школы на 1,1 тыс мест завершат до конца 2024 года

В микрорайоне Сухарево городского округа Мытищи продолжается строительство школы на 1 100 мест. Подрядчик ведет работы по монтажу фасадных конструкций и устройству инженерных сетей. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство школы ведется в рамках национального проекта «Образование».

«На площадке задействовано 20 рабочих. Ведутся работы по кладке наружных и внутренних стен, установке окон», — уточняется в сообщении.

В четырехэтажном здании школы площадью более 17,7 тыс. кв. метров. обустроят просторные учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, библиотеку с медиатекой, столовую с пищеблоком полного цикла, административные кабинеты и вспомогательные помещения.

Также будет выполнено комплексное благоустройство, создано спортивное ядро с игровыми и детскими площадками.

Завершить строительство планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.