В Мытищах стартовало строительство нового корпуса научного центра гигиены

Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана стоит на страже здоровья уже более 130 лет, занимаясь разработкой решений в области гигиены, экологии и здоровья людей. За это время с санитарной станции он вырос до крупнейшего научного центра мирового уровня. В январе стартовала реконструкция лабораторного корпуса со строительством пристроя к существующему корпусу с надземным переходом, сообщает пресс-служба администрации округа Мытищи.

Рабочие в настоящее время заняты подготовкой территории к нулевому циклу. Это важный этап развития учреждения, который позволит расширить его возможности и создать современные условия для исследований. Здание будет оснащено передовым оборудованием и лабораториями, что поможет институту более эффективно решать научные и практические задачи.

Реконструкция лабораторного корпуса Федерального научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана является важным шагом на пути к укреплению позиций России в мировой науке и обеспечению высокого уровня здоровья нации.

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