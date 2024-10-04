В Мытищах сносят самовольные постройки

Благодаря совместной работе главного управления региональной безопасности Московской области и администрации городского округа в Мытищах проводится большая работа по выявлению и ликвидации незаконных хостелов, общежитий, зданий, имеющих признаки многоквартирности. По словам начальника управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елены Лебеденко, сегодня на рассмотрении в суде находятся боле 10 дел по подобным объектам, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Как правило, такие самовольные постройки притягивают к себе незаконных мигрантов, а также многочисленные нарушения трудового и гражданского законодательства. Понятно, что они всегда вызывали недовольство и обеспокоенность жителей, проживающих рядом.

История с самовольными постройками, расположенными по адресу: ул. 2-я Бауманская, д. 8А, длится уже более двух лет. В результате неоднократно проведенных судебных строительно-технических экспертиз установлено, что два здания, которые используются как хостелы:

несут угрозу жизни и здоровью граждан;

не соответствуют градостроительным нормам и правилам;

не соответствуют противопожарным и санитарным нормам;

выступают за границы земельного участка.

В результате судебные тяжбы, длившиеся более двух лет, выиграны: собственника обязали осуществить снос самовольных построек в течение одного месяца после вступления решения суда в законную силу.

«На этой неделе владелец самостоятельно начал снос первого хостела, не дожидаясь приезда тяжелой техники и получения дополнительных убытков и ущерба. К сносу второго планирует приступить уже на следующей неделе», — рассказала Елена Лебеденко.