сегодня в 19:35

В Мытищах снесут еще один самострой

Арбитражный суд Московской области удовлетворил в полном объеме исковые требования администрации городского округа Мытищи, признав их законными и обоснованными, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Три самовольных объекта, расположенные в деревне Сгонники будут снесены, так как построены они были без разрешения на землях, разрешенных к использованию только для сельскохозяйственного производства.

Вместо птичников и теплиц здесь расположились автомойка, шиномонтаж и магазин автозапчастей.

Ответчик полностью признал исковые требования.

Теперь он должен в течение месяца снести свои объекты, иначе, по истечении 30 дней, это сделает администрация городского округа Мытищи.

В производстве Управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи на рассмотрении в судах общей юрисдикции и арбитражных судах сейчас находится порядка 250 дел о сносе самовольных построек.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.