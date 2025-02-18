В Мытищах снесли самовольную пристройку, где делали шаверму

Постройка, самовольно возведенная по адресу: Олимпийский проспект, д. 20, пошла под снос. В свое время на устроенную в ней точку «Супер Шаверма» жаловались жители близлежащих многоквартирных домов. Репутация у заведения была сомнительной, внутри царила антисанитария. Опасность представляла не только реализуемая там продукция, но и само ветхое здание. После проведенной проверки сотрудниками управления потребительского рынка и услуг было установлено, что пристройка возведена незаконно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, по словам руководителя управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории г. о. Мытищи Елены Лебеденко, собственником были грубо нарушены градостроительные нормы.

«Участок изначально предоставлялся без права дополнительного строительства. Пристройка возведена в охранной зоне электрокабеля, при этом не соблюдены отступы от границ земельного участка», — отметила Лебеденко.

Судебные разбирательства по этому спорному объекту начались еще в 2021 году, но собственник трижды пытался оспорить судебные решения. Однако суды всех трех инстанций признали обоснованными и подлежащими удовлетворению исковые требования администрации о сносе самовольной постройки.

«В рамках дела проводилась судебная комплексная строительно-техническая и землеустроительная экспертиза, по результатам которой все доводы администрации подтвердились. Суд установил собственнику срок в три месяца для добровольного исполнения решения, в противном случае дал право сноса администрации г. о. Мытищи с последующим возмещением понесённых расходов собственником. Срок для добровольного исполнения судебного акта истек еще в сентябре 2024 года, поэтому мы ликвидировали постройку собственными силами», — отметила Елена Лебеденко.

В городском округе должны быть только торговые объекты, которые отвечают всем требованиям действующего законодательства, а самое главное — требованиям безопасности. В противном случае их ждет та же участь, что и павильон на Олимпийском.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача – соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», – уточнил Воробьев.